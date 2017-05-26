في محاولة منه للتملق والتزلف للمملكة العربية السعودية، متناسيا الدور الذي لعبته بلاده في تمزيق الشعوب العربية وتحويله إلى شيع وطوائف وبعد الفتنة الاخيرة التي دبرتها الإمارات للهجوم على قطر، بعدما فضحت قناة “الجزيرة” دورها المشبوه في عدن، خرج وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش بتصريحات أشاد بها بالسعودية واصفا إياها “بالاخ والصديق والجار”.

وقال “قرقاش” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” في محيط إقليمي مضطرب لا بديل عن وحدة الصف الخليجي، والسعودية عمود الخيمة، فلا إستقرار دونها ولا موقع عربي أو دولي إلا معها، مشاعر وحقائق”.

في محيط إقليمي مضطرب لا بديل عن وحدة الصف الخليجي، والسعودية عمود الخيمة، فلا إستقرار دونها ولا موقع عربي أو دولي إلا معها، مشاعر وحقائق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 26, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” في الإستقطاب الإقليمي الحالي نقف مع الأخ والصديق والجار السعودي،لأن مصيرنا مرتبط وتوجهنا واحد،قوة البيت الخليجي في قوة السعودية وفِي وحدتنا”.

في الإستقطاب الإقليمي الحالي نقف مع الأخ والصديق والجار السعودي،لأن مصيرنا مرتبط وتوجهنا واحد،قوة البيت الخليجي في قوة السعودية وفِي وحدتنا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 26, 2017

وتابع قائلا: ” تدرك الإمارات طبيعة الأخطار المحيطة والجاثمة، وهي لذلك صريحة أمينة في طرحها، واللحظة الحالية أولويتها الإلتفاف الخليجي مع الرياض ودورها”.