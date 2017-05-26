وجّه الإعلامي بقناة “الجزيرة” القطريّة، جمال ريّان، نصيحة الى الصحفي عبد الباري عطوان، على خلفية مقالٍ نشره زعم فيه أن “قطر تواجه ثاني اخطر ازمة في تاريخها”.

وقال “ريّان” في تغريدةٍ له على حسابه الرسميّ في “تويتر”، رصدتها “وطن“: “نصيحتي الى عبد الباري عطوان : اصبحت مثل محمد دحلان في نظر الكثيرين ، لا تتدخل بين الخليجين ، انهم أهل وعائلة واحدة وان اختلفوا”.

نصيحتي الى عبد الباري عطوان : اصبحت مثل محمد دحلان في نظر الكثيرين ، لا تتدخل بين الخليجين ، انهم أهل وعائلة واحدة وان اختلفوا pic.twitter.com/dXw25PiO1x — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٥ مايو، ٢٠١٧

وكان “عطوان” ادّعى في مقاله أنّ “قطر في وضع متأزم، وغير مسبوق، وفي مواجهة أعداء شرسين وعدد قليل جدا من الحلفاء، وفي زمن يوضع فيه العقل والحكمة جانبا، وصححونا اذا كنا مخطئين”.

وامتدح “ريّان” أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني قائلاً:”رغم الحملة الإعلامية المعادية لقطر يتعاظم التأيد الشعبي الخليجي والعربي لهذا الأمير العربي الشاب الداعم لقضايا الحق والعدل في العالم قطر”.

رغم الحملة الإعلامية المعادية لقطر يتعاظم التأيد الشعبي الخليجي والعربي لهذا الأمير العربي الشاب الداعم لقضايا الحق والعدل في العالم #قطر pic.twitter.com/yeZuJsAHdf — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٥ مايو، ٢٠١٧

وعطوان الذي كان صديقاً لقطر انقلب عليها ووضع نفسه وسخر قلمه لخدمة حلف إيران وسوريا وروسيا والغريب في الأمر أن الإمارات تدعمه ماليا رغم دعمه لحلف يبدو ظاهريا ان أبوظبي في حال عداء معه.