وجه الباحث والناشط السياسي الجزائري “زين جيبولي”، انتقاداتٍ لاذعة لنظام بلاده، وذلك على إثر التعيينات الاخيرة في رئاسة الحكومة والوزراء، معتبرا أن التغييرات التي حدثت وإقالة عبد المالك سلال تثبت بأن هذا النظام لا صديق له، على حد وصفه.

وقال “جيبولي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“:” لعل أهم نقطة في هذا التغيير هو الاثبات مجدداً أن هذا النظام لا صديق له، ويتلون حسب رهانات المرحلة”.

لعل أهم نقطة في هذا التغيير هو الاثبات مجدداً أن هذا النظام لا صديق له، ويتلون حسب رهانات المرحلة. — G.Zine (@GheZinou) May 25, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “هذه الحكومة هي الثامنة عشر في عهد بوتفليقة، رقم يخبرنا بالكثير عن الاستقرار السياسي في بلد بلغ تخبط النظام فيه حدوداً قصوى”.

هذه الحكومة هي الثامنة عشر في عهد بوتفليقة، رقم يخبرنا بالكثير عن الاستقرار السياسي في بلد بلغ تخبط النظام فيه حدوداً قصوى. — G.Zine (@GheZinou) May 25, 2017

وتوجه منتقدا حزب جبهة التحرير الجزائرية الحاكم قائلا: ” الأفلان مكانه الأرشيف، أقدر جدا مكانته في تاريخ الثورة الجزائرية لكنه أصبح سلاحا في يد هذه السلطة. لقد تحول من حزب الشعب إلى حزب النظام”.

الأفلان مكانه الأرشيف، أقدر جدا مكانته في تاريخ الثورة الجزائرية لكنه أصبح سلاحا في يد هذه السلطة. لقد تحول من حزب الشعب إلى حزب النظام. — G.Zine (@GheZinou) May 25, 2017

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قد كلف وزير الإسكان عبد المجيد تبون برئاسة الوزراء خلفا لعبد المالك سلال، في خطوة فاجأت الجميع، حيث يعتبر “سلال” الوجه الأبرز للنظام وتم تكليفه بإجراء مشاورات تشكيل الحكومة، في خطوة أظهرت للجميع بأنه مستمر في رئاستها على عكس ما تم اتخاذه.