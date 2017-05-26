شنّ السياسي التونسي ورئيس حزب “تيار المحبة”، محمد الهاشمي الحامدي، هجوما عنيفا على قنوات “MBC” و “العربية”، والكاتب الصحفي السعودي “محمد آل الشيخ”، وذلك على إثر هجومهم المتعمد على قطر.

وقال “الحامدي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إذا أردت أن تهزم قضية لدى الرأي العام العربي استعن فيها بقنوات ام بي سي العربية وبالجهبذ الكاتب السعودي المعروف محمد آل الشيخ”.

إذا أردت أن تهزم قضية لدى الرأي العام العربي استعن فيها بقنوات ام بي سي العربية وبالجهبذ الكاتب السعودي المعروف محمد آل الشيخ. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) May 26, 2017

وأضاف معلقا على إعادة نشر قناة “العربية” خطابا قديما لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد: ” هذا ما نسميه في تونس “التلهويث”… أي المراوغة والسفسطة يلجأ إليها الكاذب المحتال.. يا قناة العربية خبركم عن #تصريحات_تميم كاذب.. اعترفوا”.