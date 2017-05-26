شنّ السياسي التونسي ورئيس حزب “تيار المحبة”، ، هجوما عنيفا على قنوات “MBC” و “”، والكاتب الصحفي السعودي “”، وذلك على إثر هجومهم المتعمد على .

 

وقال “الحامدي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” إذا أردت أن تهزم قضية لدى الرأي العام العربي استعن فيها بقنوات ام بي سي العربية وبالجهبذ الكاتب السعودي المعروف محمد آل الشيخ”.

وأضاف معلقا على إعادة نشر قناة “العربية” خطابا قديما لأمير قطر الشيخ : ” هذا ما نسميه في “التلهويث”… أي المراوغة والسفسطة يلجأ إليها الكاذب المحتال.. يا خبركم عن #تصريحات_تميم كاذب.. اعترفوا”.

 