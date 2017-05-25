أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، حجب 21 موقعاً إلكترونياً تبث محتواها داخل لدعمها الإرهاب والتطرف ومساندتها لجماعة الإخوان المصنفة جماعة إرهابية بحسب القانون المصري.

 

وأشار المصدر، إلى أن إجراءات حجب المواقع تمت وفقاً للقانون.

 

وحصلت “” على القائمة الكاملة للمواقع المحجوبة.

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2.عربى21

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4.الشرق

5.كلمتي

6.الحرية بوست

7.حسم

8.

9.إخوان أونلاين

10.نافذة مصر

11.بوابة

12.رصد

13.العرب

14.الراية

15.الوطن القطري

16.تليفزيون

17.وكالة الأنباء القطرية

  1. المصريون

19.مدى مصر

20.هاف بوست عربي

21- مصر العربية

 