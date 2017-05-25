قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز رجل حكيم يسعى لتحقيق إنجازات.

وطالب الرئيس الأميركي حلف الناتو بضرورة أن يركز أكثر على محاربة الإرهاب.

تأتي تصريحات ترامب بعد زيارة المملكة السعودية التي أثارت جدلا واسعا في العالم العربي بعد ان حصل ترامب على صفقات تتراوح قيمتها ٤٠٠ مليار دولار بعد عدة مواقف له مناهضة للإسلام والمسلمين.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الخميس بضرورة وقف الإرهاب حتى لا نرى الفظائع كما حدث في مانشستر لان هذا الهجوم يؤكد عمق الشر الذي نواجهه.

ووصل ترمب مساء الأربعاء إلى بروكسل واستقبله توسك في مبنى المجلس الأوروبي، الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث رفعت الأعلام الأميركية إلى جانب علم الاتحاد الأوروبي.

ويأتي اللقاء في المقر الجديد للاتحاد الأوروبي “أوروبا” في بروكسل في نفس اليوم الذي سيحضر فيه ترمب قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية أيضاً.

وسينضم إليهم لاحقاً رئيس البرلمان الأوروبي انتونيو تاجاني ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني.