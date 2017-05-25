كما كان متوقعا، نفذت وزارة الداخلية في غزة، مساء اليوم الخميس، حكم الإعدام بحق ثلاثة متخابرين مع إسرائيل، اعترفوا بالمسؤولية عن اغتيال القيادي في كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” مازن فقهاء، في 24 مارس/ آذار الماضي جنوبي مدينة غزة.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام في مقر “الجوازات” الأمني غرب مدينة غزة، بحضور شخصيات وطنية ومجتمعية وممثلين عن الفصائل، حيث أعدم القاتل المباشر لفقهاء، أشرف أبو ليلة، شنقاً، ومثله هشام العالول، فيما أعدم رمياً بالرصاص المتخابر عبد الله النشار.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في وقت سابق، تفاصيل الاغتيال بعد 45 يوماً من الجريمة، وتلا ذلك عرض فيديو يظهر اعترافات المتهمين المباشرين، ويعلن هروب رابع نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسليم نفسه للاحتلال الإسرائيلي.

ومساء الثلاثاء الماضي، أعلن مركز حماية لحقوق الإنسان، أنه زار المدانين بارتكاب جريمة قتل فقهاء بعد إصدار “محكمة الميدان العسكرية” في غزة، أحكاما بالإعدام عليهم يوم الأحد الماضي، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية وقتل فقهاء.

وذكر المركز أنه يتفهم حماية ظروف الواقع الفلسطيني الصعب، ولكنه يؤكد أن هذه الظروف يجب ألا تؤثر على سلامة جميع مراحل التقاضي، مع ضرورة مثول المدانين أمام القاضي الطبيعي، حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني على أن لكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.