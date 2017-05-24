واصلت قناة العربية التي تدار من قبل الإمارات تبني التصريحات التي بثتها وكالة الأنباء القطرية رغم تصريحات المسؤولين القطريين بأن وكالتهم تم اختراقها، وبعد نحو ١٨ ساعة من تناول تلك التصريحات بأنها حقائق بدأت تتعامل مع النفي القطري لكن بنفي ما تنفيه السلطات القطرية.

وكتبت اليوم موضوعا رئيسيا تحت عنوان: “بالأدلة.. موقع وكالة الأنباء القطرية لم يكن مخترقاً”

وقالت فيه ” بعد تصريحات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أمس الثلاثاء، حول إيران وحماس وجماعة الإخوان وقاعدة “العديد”، وجاءت خلال حفل تخريج الدفعة الثامنة من مجندي #الخدمة #الوطنية في ميدان معسكر الشمال، ادعت الوكالة أن الموقع كان مخترقاً.

وهنا نتعرف على الدلائل التي تؤكد أن موقع وكالة الأنباء القطرية “قنا” لم يكن مخترقا:

أولاً: التلفزيون القطري يعرض تصريحات تميم على الشريط الإخباري قبل ساعات من ادعاء خبر الاختراق.

ثانياً: الوكالة القطرية نشرت تصريحات تميم على حسابها في انستغرام باللغة العربية، وحساب “انستغرام” تابع لموقع “فيسبوك” ومربوط بمعلومات أمنية من الصعب جدا اختراقها.

ثالثاً: الوكالة القطرية نشرت فجرا تصريحات تميم بحسابها على “انستغرام” باللغة الإنجليزية.

وقام حساب الوكالة القطرية على انستغرام بالإنجليزية بنشر الخبر، بعدها تم حذف الحساب بالكامل.

رابعاً: وكالة “قنا” نشرت تصريحات تميم بحسابها على غوغل بلس، وغوغل بلس يصعب اختراقه، وتفخر شركة غوغل دائماً بذلك.

هذه الأدلة تجاهلت أمور عديدة مهمة لصالح ادعاءات قطر بأن وكالتها فعلاً كانت مخترقة.

فحفل تخريج المجندين الذي اشيع أن أمير قطر ألقى خطابه من خلاله عقد ظهرا بتوقيت الدوحة فيما تصريحات الوكالة بدأت تتدفق بعد منتصف الليل. فكيف نامت الوكالة نحو ١٢ ساعة قبل أن تبدأ في بث تصريحات الأمير؟

وبثت الوكالة خبر الحفل ظهرا ووضعت له اضافة نهائية وهذه لغة معروفة للصحفيين بأن الخبر انتهى ولا اضافت جديدة عليه.

كما ان التلفزيون القطري نقل وقائع حفل تخريج المجندين كاملاً ولم يتضمن الحفل أي كلمة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والفيديو كاملا متوفرا على موقع يوتيوب.

أما فيما يتعلق بأن التلفزيون القطري عرض تصريحات تميم على الشريط الإخباري فان المعروف ان التلفزيونات الحكومية تتعامل بدون شك أو ريبة مع أي خبر تبثه وكالة أنباء بلدها. بالتالي فان الموظف المسؤول عن الشريط الإخباري سارع بنقل هذه التصريحات التي تصله من وكالة أنباء بلده وتعامل معها أنها حقيقة ووقع في الفخ.

أما فيما يتعلق بباقي الأدلة التي عرضتها “العربية” فان اي شخص يتعامل مع المواقع والنشر في المواقع الإجتماعية سيدرك ان المواقع الإلكترونية لا تنشر في المواقع الإجتماعية يدويا بل عادة ما تستعين ببرمجة تتيح لها النشر في المواقع الإجتماعية من خلال الموقع نفسه وبالتالي من يسيطر على الموقع يسيطر على حساباتها في المواقع الإجتماعية في ذات الوقت.