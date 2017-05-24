أطلق نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، عبر حسابه بموقع تويتر، سلسلة تغريدات تتعلق بمواقف قطر حيال مجموعة من ملفات المنطقة، كما دافع عن حجب قناة الجزيرة في الإمارات قائلا إنه يحمي “الأمن الوطني.”

وقال خلفان، المعروف بتغريداته اليومية التي تتناول مختلف القضايا المحلية والإقليمية، إن حجب القناة التي تبث من قطر “عمل يحمي الأمن الوطني.” علما أن قناة الجزيرة كانت قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني نبأ حجبها في الإمارات. وتابع خلفان بالقول: “السعودية والإمارات والكويت والبحرين على خطأ.. وقطر صح… بدلا من أن تقولوا على تلك الدول مراجعة سياستها أنتم أيها الإخوان راجعوا سياستكم.”

وأضاف في تغريدة أخرى: “خرجنا من قمة القمم في الرياض نحمد الله على توحيد المواقف عربيا واسلاميا وعالميا ونجحت قمم الرياض الثلاثة .. تخرج علينا قطر اليوم بشق الصف.. تفضيل قطر تنظيم الاخوان وإيران على السعودية والامارات والكويت والبحرين كارثة سياسية.!!!” حسب قوله.

يذكر أن تغريدات المسؤول الأمني الإماراتي جاءت تعليقا على ما تداولته المعلومات حول تصريحات منسوبة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، حول العلاقات الإقليمية والخليجية- حسب ما نقلت شبكة “سي ان ان ” الامريكية- علما أن وكالة الأنباء القطرية أصدرت بيانا في وقت لاحق نفت فيه صحة تلك التصريحات مؤكدة تعرض موقعها الإلكتروني للقرصنة