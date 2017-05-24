علقت الإعلامية الفلسطينية، ، على واقعة الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية.

 

وقالت في تغريدة على حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “المشكلة أن الفضيحة لازالت مستمرة حتى الآن على القنوات، غافل من يظن مبدأ أكذب حتى يصدقوك سينجح في زمن الإعلام المفتوح، تصريحات مزورة”.

وأقدم إنترنت على اختراق الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، أمس الثلاثاء، وذلك عبر فبركة ونشر تصريحات مزعومة  لأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تخص إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ذكرته الوكالة.