علقت الإعلامية الفلسطينية، سلمى الجمل، على واقعة اختراق الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية.

وقالت في تغريدة على حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “المشكلة أن الفضيحة لازالت مستمرة حتى الآن على القنوات، غافل من يظن مبدأ أكذب حتى يصدقوك سينجح في زمن الإعلام المفتوح، تصريحات أمير قطر مزورة”.

المشكلة أن الفضيحة لازالت مستمرة حتى لآن على القنوات

غافل من يظن مبدأ اكذب حتى يصدقوك سينجح في زمن الإعلام المفتوح#تصريحات_أمير_قطر_مزورة https://t.co/rDkgVPCbNO — سلمى الجمل (@AljamalSalma) May 24, 2017

وأقدم قراصنة إنترنت على اختراق الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، أمس الثلاثاء، وذلك عبر فبركة ونشر تصريحات مزعومة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تخص إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ذكرته الوكالة.