كشف الكاتب السعودي صالح الديواني، عن سبب اهتمام وإعجاب السعوديين بابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، التي رافقت والدها ضمن الوفد الأمريكي إلى المملكة.

وقال الديواني، في تغريدة نشرها على صفحته عبر موقع “تويتر” إن هذا الاهتمام دليل على محبتهم للجمال وإجلالهم له.

وتساءل الكاتب قائلا: “لماذا قلل الكثيرون من وعي الناس بسبب إعجابهم بإيفانكا؟ في رأيي، أثبت ذلك أن المجتمع يحب الجمال ويجله ويسعى إليه”.

لماذا قلل الكثيرون من وعي الناس بسبب إعجابهم بإيفانكا؟ ..

في رأيي.. أثبت ذلك أن المجتمع يحب الجمال ويجله ويسعى إليه — صالح الديواني (@salehaldewani) May 22, 2017

يذكر أن زيارة ترامب إلى المملكة استمرت يومَين، ورافقه وفد كبير ضم ساسة واقتصاديين، بالإضافة إلى زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا.