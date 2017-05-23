نشرت قناة MBC مصر، “البرومو” الأول لبرنامج المقالب #رامز_تحت_الأرض، الذي يُقدّمه الفنان المصريّ رامز جلال.

ويخرج رامز جلال من تحت الأرض والوحل يغطيه، ليؤكد أن هذا الموسم من برامجه مرعب ومختلف تماماً عن المواسم السابقة.

وتبيّن من “البرومو” أن من بين أبرز ضحايا رامز جلال في الموسم الجديد، الفنانة نيللي كريم، والشاب خالد، وحارس المنتخب المصري عصام الحضري، والراقصة الإستعراضية فيفي عبده، والفنان اللبناني وائل كفوري، والمذيعة المصرية ريهام سعيد، والممثل الهندي شاروخان.

وحققت برامج المقالب التي قدمها جلال نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ونجح في خطف الأضواء والتربع على المركز الأول على كافة برامج المقالب، رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت له بسبب مخاطر المقالب التي يقوم بها.

وقدم رامز عام 2016 برنامج “رامز بيلعب بالنار” الذي ورط فيه الضيوف في حريق مصطنع، وفي 2015 قدم “رامز واكل الجو” الذي تنكّر فيه رامز بوجوه بلاستيكية مصنوعة خصيصًا للمقلب الذي تدور أحداثه في طائرة على وشك السقوط، وفي 2014 كان “رامز قرش البحر” في صدارة برامج المواهب، خاصة بعدما استخدم رامز سمكة قرش اصطناعية هدد بها ضيوفه.