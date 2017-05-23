أكدت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، آنيا الأفندي، أن الحاكم المستبد يسعى لجعل شعبه كالأغنام المطيعة والكلاب الذليلة، مشيرة إلى أن أكثر ما يقلقها هم أعداء الداخل الذي يعيشون بيننا.

وقالت “ألأفندي” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” المستبد يود أن تكون رعيته كالغنم برا وطاعة، وكالكلاب تذللا وتملقا. عبد الرحمن الكواكبي…وما أكثر الأغنام والكلاب التى تعيش بيننا”.

المستبد يود أن تكون رعيته كالغنم برا وطاعة، وكالكلاب تذللا وتملقا.

عبد الرحمن الكواكبي…وما أكثر الأغنام والكلاب التى تعيش بيننا — Ania El Afandi (@Ania27El) May 23, 2017

وأضافت في تغريدة أخرى: ” انا لا اخاف من اعداء الخارج …بل من اعداء الداخل الذين يعيشون بيننا ….ان تطعن في قلبك …اقل وجعا من أن تطعن في ظهرك”.

انا لا اخاف من اعداء الخارج …بل من اعداء الداخل الذين يعيشون بيننا ….ان تطعن في قلبك …اقل وجعا من أن تطعن في ظهرك …. — Ania El Afandi (@Ania27El) May 23, 2017

كما استنكرت “الأفندي” الأنباء التي تتحدث عن احتمالية تولي وزير الطاقة الجزائري السابق، خليل شكيب، منصب الوزير الأول قائلة: ” مصيبة لو كان هذا الكلام صحيح!!!”.

مصيبة لو كان هذا الكلام صحيح…..!!!! pic.twitter.com/O3WdgZdOG1 — Ania El Afandi (@Ania27El) May 23, 2017

وكان “شكيب” قد صرح في حوار أجرته موعه صحيفة “الحوار” الجزائرية بعدم امتناعه عن تولي منصب رئيس الوزراء في حال تم عرض المنصب عليه.