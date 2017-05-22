تداول مستخدمو موقع التغريدات القصيرة «»، مقطع فيديو يظهر فيه مواطن سعودي يدعو الرئيس الأمريكي، دونالد ، للدخول في الإسلام، وذلك بالتزامن مع زيارته للمملكة العربية .

 

وقال المواطن السعودي في الفيديو: «السلام عليكم.. اليوم الاثنين من عام 1438 هجري، أدعو في هذا اليوم الرئيس الأمريكي إلى الإسلام».

 

وتابع الرجل: «وهذه العمرة بالنية لسيدي الرئيس ترامب.. أسأل الله العظيم أن يتقبلها مني وأن يهدي قلب الرئيس ترامب إلى الإسلام.

 

وغادر الرئيس الأمريكي صباح اليوم متجهًا إلى تل أبيب، بعد زيارة ناقش فيها مع الزعماء العرب سبل مكافحة التطرف والإرهاب، وافتتح مركز «اعتدال» لمكافحة الفكر المتطرف، برفقة والرئيس عبدالفتاح .

 

 

 

 