في واقعة تعكس مدى النفاق الذي بات يسيطر على النخبة الجزائرية، على الرغم من علمهم اليقيني باستحالة تحويل أقاويلهم لحقيقة، تداول ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو للوزير الجزائري السابق “عمار تو”، يؤكد فيه تأييده لتولي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الرئاسة لعهدة خامسة.

وقال “عمار تو” خلال مشاركته في برنامج “بلا قيود” المذاع على قناة “البلاد” ردا على سؤال حول تأييده لتولي “بوتفليقة” الرئاسة لعهدة خامسة: ” أنا مع الخامسة..أنا مع الخامسة”.

وأضاف قائلا: ” أنه فيما يتعلق بمسار الجزائر في هذه المرحلة، أعتبر أن العهدة الخامسة هي ضرورية للوطن”.

وتابع: أنا رأيي هكذا..يجب ان يستمر لكي ينهي مالم ينهيه على المستوى الوطني، على حد وصفه، معربا عن قبوله بالمشاركة في الحملة الانتخابية القادمة للرئيس “بوتفليقة”.

يشار إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتربع على رأس السلطة منذ العام 1999، حيث خاض الانتخابات أربع دورات متوالية، إلا أنه خاض الانتخابات الرابعة وهي على كرسي متحرك، قبل أن تسوء حالته مؤخرا، حيث كشف آخر ظهور له يوم 4 آيار/مايو الجاري أثناء مشاركته بالتصويت في الانتخابات التشريعية، عجزه عن وضع ورقة الانتخاب في الصندوق المقرر لها.