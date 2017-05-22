في واقعة تعكس مدى النفاق الذي بات يسيطر على ، على الرغم من علمهم اليقيني باستحالة تحويل أقاويلهم لحقيقة،  تداول ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ وتويتر”، مقطع فيديو للوزير الجزائري السابق “عمار تو”، يؤكد فيه تأييده لتولي الرئيس الجزائري عبد العزيز لعهدة خامسة.

 

وقال “عمار تو” خلال مشاركته في برنامج “بلا قيود” المذاع على قناة “” ردا على سؤال حول تأييده لتولي “بوتفليقة” الرئاسة لعهدة خامسة: ” أنا مع الخامسة..أنا مع الخامسة”.

 

وأضاف قائلا: ” أنه فيما يتعلق بمسار في هذه المرحلة، أعتبر أن العهدة الخامسة هي ضرورية للوطن”.

 

وتابع: أنا رأيي هكذا..يجب ان يستمر لكي ينهي مالم ينهيه على المستوى الوطني، على حد وصفه، معربا عن قبوله بالمشاركة في القادمة للرئيس “بوتفليقة”.

 

يشار إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتربع على رأس منذ العام 1999، حيث خاض الانتخابات أربع دورات متوالية، إلا أنه خاض الانتخابات الرابعة وهي على كرسي متحرك، قبل أن تسوء حالته مؤخرا، حيث كشف آخر ظهور له يوم 4 آيار/مايو الجاري أثناء مشاركته بالتصويت في الانتخابات التشريعية، عجزه عن وضع ورقة الانتخاب في المقرر لها.

 