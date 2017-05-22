دار حوار قصير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو، عقب وصول ترامب إلى تل أبيب في زيارة رسمية إلى إسرائيل.

ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية فحوى حوار قصير جرى بين سارة نتنياهو وترامب على أرضية مطار بن غوريون، والتقطت سارة نتنياهو وهي تحدث الرئيس الأمريكي عن وجود قاسم مشترك يجمع بين الزوجين ترامب والزوجين نتنياهو.

وقالت صحيفة “The Time Of Israel” أن زوجة نتنياهو خاطبت ترامب وحرمه قائلة: في إسرائيل جميع الناس تحبنا، صحيح أن الإعلام يكرهنا ولكن الشعب يحبنا، مثل الحال لديكما.

ورد ترامب على سارة نتنياهو قائلا بأن لديهم الكثير من القواسم المشتركة، ووعدت نتنياهو ضيفها بتتمة قائلة أنهما سيكملا حديثهما حول الموضوع خلال العشاء.

وفي السياق ذاته، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى إسرائيل، اليوم ، زعماء المنطقة على العمل معا من أجل السلام، وقال إن زيارته للسعودية عززت لديه الأمل تجاه تحقيق هذا الأمر.

وقال أثناء مراسم استقباله عقب هبوط طائرته في إسرائيل “أمامنا فرصة نادرة لإرساء الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة ولشعوبها، ولكن لا يمكن أن يتحقق ذلك سوى بالعمل معا، ما من سبيل آخر”.