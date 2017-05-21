علّق الناشط السياسي ، مؤسس حركة 6 أبريل، على «» المقامة اليوم الأحد، ويترأسها كلا من العاهل السعودي، الملك سلمان، والرئيس الأمريكي، .

 

وكتب عبر حسابه بموقع التدوين المصغر«تويتر»: « ورؤساء العالم الإسلامي في المؤتمر زى السمن عالعسل، وترامب عايز يصلح ، طيب مين اللي بيعمل مؤامرة التقسيم عالعرب والمسلمين؟».

 

وانطلقت في العاصمة الرياض، اليوم الأحد، القمة الخليجية الأميركية، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأميركي، لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي».