علّق الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، على «قمة الرياض» المقامة اليوم الأحد، ويترأسها كلا من العاهل السعودي، الملك سلمان، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وكتب عبر حسابه بموقع التدوين المصغر«تويتر»: «ترامب ورؤساء العالم الإسلامي في المؤتمر زى السمن عالعسل، وترامب عايز يصلح الإسلام، طيب مين اللي بيعمل مؤامرة التقسيم عالعرب والمسلمين؟».

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، القمة الخليجية الأميركية، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأميركي، لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي».