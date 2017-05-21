انتهى الفنان السعودي محمد عبده من أغنيته الجديدة المهداة لـ “قمة الرياض”، وذلك تزامناً مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويشاركه الغناء نجله عبد الرحمن باللغتين العربية والإنكليزية.

الأغنية التي تتضمن النشيدين الوطنيين السعودي والأميركي تمثل العلاقات بين البلدين، بحسب صحيفة عكاظ، حيث تشير إلى كراهية الشعب السعودي للإرهاب والحرب.

وجاء في كلمات أغنية “قمة الرياض” في الجزء الذي يغنيه عبده بالعربية الآتي:

سيداتي آنساتي سادتي

نحن شعب قد خلقنا للحياة

نبغض الحرب وهذه أمتي

ولغير الله لا نحني الجباه

بينما يحمل الجزء الآخر من الأغنية ترحيباً بضيوف السعودية على أرضها ونبذ المجتمع السعودي للحروب والإرهاب، ويؤديه باللغة الإنكليزية عبدالرحمن محمد عبده.

الأغنية من كلمات صالح الشادي وألحان عبد الرحمن محمد عبده.