في سقطة جديدة من سقطاته التي كثرت خلا الفترة الماضية، زعم الامين العام لحزب جبهة التحرير الجزائرية، جمال ولد عباس، أن الفوز “الأفلان” (الحزب الحاكم) في الانتخابات التشريعية الاخير التي جرت يوم 4 آيار/مايو الجاري، كان بسبب بركة صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال “ولد عباس” خلال حفل استقبال نظمه الحزب بمقره في العاصمة الجزائر بحضور النواب البرلمانيين الجدد أن “الأفلان كان يتعمد إظهار صورة الرئيس بوتفليقة في التلفزيون مع برنامجه، وهو السبب الذي جعله يحصد كل تلك الاصوات في التشريعيات الأخيرة”.

وأضاف: “بفضل بركة بوتفليقة حصلنا على هذه النتيجة..مليون و 700ألف صوت”.

ولم تكن هذه السقطة الوحيدة لجمال ولد عباس، فقد سبق وان اعلن خلال الحملة الانتخابية ان حزبه سيحكم الجزائر قرنا آخر.

كما لم يتورع بالتزلف للرئيس الجزائري “بوتفليقة” حيث أعلن ان برنامجهم الحزبي للانتخابات هو نفس برنامج الرئيس في انتخابات الرئاسة، مشددا على أن الرئيس هو لهم فقط.