في سقطة جديدة من سقطاته التي كثرت خلا الفترة الماضية، زعم الامين العام لحزب جبهة التحرير الجزائرية، ، أن الفوز “الأفلان” (الحزب الحاكم) في الاخير التي جرت يوم 4 آيار/مايو الجاري، كان بسبب بركة صورة الرئيس .

 

وقال “ولد عباس” خلال حفل استقبال نظمه الحزب بمقره في العاصمة بحضور النواب البرلمانيين الجدد أن “الأفلان كان يتعمد إظهار صورة الرئيس بوتفليقة في التلفزيون مع برنامجه، وهو السبب الذي جعله يحصد كل تلك في التشريعيات الأخيرة”.

 

وأضاف: “بفضل بركة بوتفليقة حصلنا على هذه النتيجة..مليون و 700ألف صوت”.

 

ولم تكن هذه السقطة الوحيدة لجمال ولد عباس، فقد سبق وان اعلن خلال ان حزبه سيحكم الجزائر قرنا آخر.

 

كما لم يتورع بالتزلف للرئيس الجزائري “بوتفليقة” حيث أعلن ان برنامجهم الحزبي للانتخابات هو نفس برنامج الرئيس في ، مشددا على أن الرئيس هو لهم فقط.

كلمة الامين العام الدكتور جمال ولد عباس بمناسبة فوز الافلان في تشريعيات 2017 .#إحتفالية_على_شرف_مناضلي_ومناضلات_الحزب

Posted by ‎الأمانة العامة – PFLN Algérie‎ on Saturday, May 20, 2017