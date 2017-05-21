دخل النجم السوري باسم ياخور على خط التعليقات الفُكاهية من “إيفانكا”، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبينما انتشر هاشتاغ (#بنت_ترامب) انتشار النار في الهشيم على موقع “تويتر”، تزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي وزوجته وابنته للسعودية، نشر “ياخور” عبر حسابه على “انستغرام”، صورة لـ”إيفانكا” ترامب قبل وبعد عمليات التجميل.

وشبّه باسم ياخور إيفانكا ترامب بشخصية “ديبة” التي أدت دور زوجة “جودي أبو خميس” في المسلسل الشهير “ضيعة ضايعة”.

وقال باسم في تعليقٍ على الصورة :” التاريخ ملعبنا وين رايحة بهالزحمة … قعدي عاقلة الله يرضى عليكي … والحشا ديبة …. ديبةةةةةةةة … ايفانكا_أبوخميس “.