استغل شاب يقيم باقليم “اشتوكة أيت بها” في المغرب، علاقته بإحدى الفتيات على موقع التواصل الاجتماعي، لاستدراجها عبر محادثات ساخنة انتهت برضوخ الفتاة لطلباته بتصويرها عارية، وتطورت العلاقة لتصبح جنسية، وقام بتوثيق لحظات حميمية بالصوت والصورة جمعته بالفتاة في منزل أعده لهذا الغرض.

ووفقاً لموقع “اليوم24″، لم تكن الفتاة تعتقد أنها ستسقط في الفخ الذي نصبه الشاب، فبعد أن استجابت لنزواته الجنسية لمدة، قررت التوقف عن ذلك، وهو الأمر الذي لم يستسغه الشاب، ومع توالي رفض الفتاة لإقامة علاقة جنسية معه، شرع في تهديدها ببث صورها العارية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدمت الفتاة بشكوى لدى مصالح الدرك الملكي، والتي باشرت تحرياتها واعتقلت الشاب، وبعد تفتيش هاتفه النقال، عثرت على فيديوهات وصور إباحية للضحية.

وتم توقيف المتهم لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.