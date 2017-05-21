وجدت ، أن واحدة من بين 5 نساء غير راضية عن حياتها الجنسية، ومن هنا، سنعرض عليكم بعض الأسباب التي تدفع المرأة إلى عدم الشعور بالرضا وبالتالي عدم .

 

*الشعور بالتعب: قد يتسبب الشعور بالتعب لدى حوالي ربع النساء بمنعهن عن ممارسة الجنس.

 

*النقص في الحميمية: يتجنب حوالي 10% من النساء ممارسة الجنس بسبب نقص ، إذ إن التواصل العاطفي مع الشريك هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للسيدات.

 

وتظهر الأبحاث أن المرأة تشعر بصعوبة في الوصول إلى النشوة الجنسية في حال لم تشعر بتأثير نفسي.

 

*الشعور بالألم: ينبغي أن يشعر كل من يمارس الجنس بالرضا، إلا أن 11% من النساء قد يشعرن بالألم أثناء ممارسة الجنس، وبالتالي هذا ما يخفف من اهتمامهن بالجنس.

 

*الشعور بالقلق: قد تتجنب ممارسة الجنس بسبب القلق والتوتر اللذين قد يكونا ناتجين عن الشعور بالألم.