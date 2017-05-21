وجدت دراسة استقصائية، أن واحدة من بين 5 نساء غير راضية عن حياتها الجنسية، ومن هنا، سنعرض عليكم بعض الأسباب التي تدفع المرأة إلى عدم الشعور بالرضا وبالتالي عدم ممارسة الجنس.

*الشعور بالتعب: قد يتسبب الشعور بالتعب لدى حوالي ربع النساء بمنعهن عن ممارسة الجنس.

*النقص في الحميمية: يتجنب حوالي 10% من النساء ممارسة الجنس بسبب نقص العلاقة الحميمة، إذ إن التواصل العاطفي مع الشريك هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للسيدات.

وتظهر الأبحاث أن المرأة تشعر بصعوبة في الوصول إلى النشوة الجنسية في حال لم تشعر بتأثير نفسي.

*الشعور بالألم: ينبغي أن يشعر كل من يمارس الجنس بالرضا، إلا أن 11% من النساء قد يشعرن بالألم أثناء ممارسة الجنس، وبالتالي هذا ما يخفف من اهتمامهن بالجنس.

*الشعور بالقلق: قد تتجنب السيدات ممارسة الجنس بسبب القلق والتوتر اللذين قد يكونا ناتجين عن الشعور بالألم.