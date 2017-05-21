يبلغ عدد ساعات الصوم أول أيام رمضان، الموافق السبت 27 من شهر مايو الجاري فلكيًا، 15 ساعة و55 دقيقة، على أن يكون موعد أذان الفجر الساعة 3:13 صباحًا، بينما يبدأ وقت الإمساك من الساعة 2:52 صباحًا، ويكون موعد أذان المغرب الساعة 6:48 مساءً مع فارق الوقت في بعض البلدان العربية .

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان التي أعلن عنها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يزداد عدد ساعات الصوم تدريجيًا بحلول نهاية شهر رمضان، حيث يعد يوما 28 و29 رمضان، الموافقان الجمعة 23 يونيو والسبت 24 يونيو، أطول أيام الشهر صيامًا، حيث يبلغ عدد ساعات الصوم 16 ساعة و13 دقيقة، على أن يكون موعد أذان الفجر الساعة 3:08 صباحًا، بينما يبدأ وقت الإمساك من الساعة 2:48 صباحًا، ويكون موعد أذان المغرب 6:59 مساءً.

يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن أن غرة رمضان توافق السبت 27 من الشهر الجاري فلكيًا، وتبلغ عدته 29 يومًا.