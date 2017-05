أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعجابة بحذاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش اللقاءات التي خلا القمة الامريكية-الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت “جينيفر جاكوب”، المحررة السياسية في وكالة “بلومبرغ” الأمريكية في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الرئيس الأمريكي ترامب أعجب بحذاء نظيره المصري”.

Trump complimented the Egyptian president's shoes this morning, per AP photographer @evanvucci.

One shoe visible here in my photo. pic.twitter.com/BwzLF4poUP

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) May 21, 2017