أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعجابة بحذاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش اللقاءات التي خلا القمة الامريكية-الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت “جينيفر جاكوب”، المحررة السياسية في وكالة “بلومبرغ” الأمريكية في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الرئيس الأمريكي ترامب أعجب بحذاء نظيره المصري”.

Trump complimented the Egyptian president's shoes this morning, per AP photographer @evanvucci. One shoe visible here in my photo. pic.twitter.com/BwzLF4poUP — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) May 21, 2017

وأضافت في تغريدة أخرى: “ترامب قال للسيسي “أحب حذاءك”.

"Love your shoes. Boy, those shoes. Man!" Trump told Sisi. https://t.co/TZWJX8tR32 — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) May 21, 2017

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قد التقى العديد من الرؤساء العرب قبيل انعقاد القمة الأمريكية-الإسلامية، من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالإضافة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.