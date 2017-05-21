أعرب الرئيس الأمريكي دونالد عن إعجابة بحذاء الرئيس المصري عبد الفتاح ، وذلك على هامش اللقاءات التي خلا القمة الامريكية-الإسلامية في العاصمة .

 

وقالت “جينيفر جاكوب”، المحررة السياسية في وكالة “” الأمريكية في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” الرئيس الأمريكي ترامب أعجب بحذاء نظيره المصري”.

 

وأضافت في تغريدة أخرى: “ترامب قال للسيسي “أحب حذاءك”.

 

وكان الرئيس الامريكي ، قد التقى العديد من الرؤساء العرب قبيل انعقاد القمة الأمريكية-الإسلامية، من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وامير الشيخ آل ثاني بالإضافة لملك البحرين آل خليفة.

 

 