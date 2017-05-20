ألقت الشرطة القضائية في المغرب، مساء السبت، القبض على حوالي 25 فتاة يشتغلن بمحل للتدليك بشارع بتهوفن في ولاية طنجة، بالإضافة إلى زبائن من جنسيات مختلفة بتهم تتعلق بالدعارة.

وتقدّم اتحاد “الملاك” بشكوى للسلطات الأمنية، باستغلال المحل لأغراض القوادة، والتدليك الجنسي والدعارة، وهو ما جعل عناصر الأمن تعمل على مداهمة المحل، وتلقي القبض على الفتيات والزبائن، متلبسين داخل المحل.

وأضافت المصادر لـِ“اليوم 24” أنّ وقفة احتجاجية نظمها متعاطفون مع الفتيات المعتقلات، ينتمون لمحلات تدليك أخرى بمدينة طنجة.