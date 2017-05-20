ينتظر محبو مسلسل “باب الحارة” بجزئه التاسع بشغف، متابعة تطورات قصته، والتغيرات التي ستطرأ على المسلسل بانسحاب ممثلين وحلول آخرين مكانهم.

وفي هذا السياق، انضمت الفنانة رنا الأبيض لأسرة المسلسل لتحل مكان الفنانة سلاف فواخرجي بشخصية المحامية “جولي”، التي كانت ضيفة الجزء السابق.

وكان انسحاب “فواخرجي” بسبب النص واعتبارها أن شخصيتها لم تتطور في المسلسل، وهو ذات السبب الذي دفع الممثل معتصم النهار للإعتذار عن المشاركة في الجزء التاسع في دور “ظافر” الذي لعبه، ولهذا سيلعب الدور الممثل “ليث المفتي”.

لكن هناك أسماء ستعود للمسلسل، ومنها الممثلة صباح بركات التي لعبت دور “أم حاتم” سابقاً، حيث ستتزوج شقيق زوجها “أبو حاتم” بعد وفاته وهو “أبو حازم” الذي سيلعب دوره الفنان عبد الهادي صباغ.

بينما ستكون نجاح مختار بديلاً عن ريم نصر الدين بدور “هدى” زوجة “عصام” الثانية.

وقال الفنان ميلاد يوسف الذي يقوم بدور “عصام” إن مسلسل باب الحارة قائم على المفاجأة مؤكداً وجود عدد من المفاجآت في الجزء التاسع.

أما عن الشخصيات الجديدة في الجزء التاسع، فستكون شخصية شقيقة “فوزية” التوأم واسمها “سكرية”، والتي تلعب دورها الفنانة شكران مرتجى أيضاً.

وتعمل “سكرية” مع صهرها أبو بدر في تجارة القماش.

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