وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، صباح السبت، إلى مطار “الملك خالد الدولي” في الرياض، في أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة، حيث استقبله العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وكان في استقبال الرئيس الأمريكي, الملك سلمان شخصيا الى جانب العديد من المسؤولين السعوديين, حيث من المرتقب أن يعقد الزعيمين سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ترامب تركز على “إعادة تأكيد الصداقة العريقة وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية الوثيقة بين البلدين.” حسب الموقع الرسمي للقمة السعودية الأميركية.

واللافت في الزيارة أن زوجة ترامب ميلانيا والدبلوماسيات المرافقات لترامب في زيارته للمملكة ظهرن “متبرجات” ولم يلتزمن بالعادات والتقاليد السعودية.. اذ سارت زوجة ترامب إلى جانب مسؤولين سعوديين بخطى ثابتة الامر الذي اثار جدلا واسعا.

وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الخميس الماضي، أن الرياض لا تعتزم فرض ارتداء الزي الإسلامي على زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، عند زيارة الزوجين للسعودية يومي السبت والأحد المقبلين.

وقال -في مؤتمر صحفي ردا على سؤال ما إذا كان ينبغي على زوجة الرئيس الأمريكي ارتداء ملابس تتماشى مع التقاليد الإسلامية خلال زيارتها للرياض- إن السلطات السعودية عادة لا تطالب التقيد بطريقة معينة للملبس، مؤكدا: “يقترحون علينا ونرحب بأي من طرق الملبس”.

وفي قمة أخرى، يوم غد الأحد، يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأميركي لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على بناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.

كما، يجري ترامب قمة عربية إسلامية مع 55 من قادة وممثلي الدول الإسلامية في العالم، يوم الأحد، لبحث سبل بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفاعلية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة بسبب الإرهاب والتطرف والعمل على تعزيز قيم التسامح والاعتدال.

وعلى الصعيد ذاته.. نشر حساب قمة الرياض على تويتر، فيديو عن استعدادات العاصمة السعودية لاستقبال والترحيب بضيف القمة العربية الإسلامية الأمريكية، الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

