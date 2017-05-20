تداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”، تغريدة قديمة، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعود إلى يناير عام 2015، علق فيها على عدم ارتداء ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، للحجاب، خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “الكثير من الأشخاص يقولون إنه من الرائع أن ميشيل أوباما رفضت ارتداء حجاب في السعودية، لكنها أهانت بذلك السعودية”.

ووصل الرئيس الأمريكي اليوم السبت إلى العاصمة الرياض في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، في وقت تستعد السعودية في إطار هذه الزيارة لعقد عدة قمم خليجية وعربية إسلامية أميركية تحت عنوان «العزم يجمعنا».

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال الخميس الماضي في مؤتمر صحفي بالرياض، إن الزيارة المرتقبة لترمب إلى المملكة ستعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وأضاف أن الرياض تتفق مع واشنطن فيما يتعلق بالدور الأميركي في العالم.

ويشارك في قمة الرياض أكثر من 50 قائدًا من البلدان العربية والإسلامية، ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا يعبر فيه عن آماله في رؤية سلمية للإسلام، وستشمل جولة ترامب إسرائيل والضفة الغربية، وأوروبا.