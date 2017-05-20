تقدم ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله لأول مرة بخطاب خاص يمثل بلاده في منتدى دافوس الإقتصادي الذي تنظم إجتماعاته في منطقة البحر الميت.

ومثل الأمير الشاب صندوق الملك عبدالله للتنمية أحد أضخم المؤسسات في المملكة .

وقال مراقبون انها قد تكون المرة الأولى التي يخطب فيها ولي العهد ممثلا لبلاده وبإسمها في مناسبة دولية من هذا النوع.

وفي خطابه تحدث الأمير الاردني عن التحول المتسارع الذي يجتاح الشباب في منطقة مشيرا لضرورة الإبتكار لمواجهة هذه التحولات المتسارعة.

وطالب الأمير المجتمع الدولي بمساعدة شباب الشرق الأوسط على التخلص من التجاذب القوي لصالح التطرف والإرهاب