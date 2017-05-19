افتتح أمير قطر “الشيخ تميم بن حمد آل ثاني” رسمياً استاد “خليفة الدولي” بحلّته المونديالية استعدادا لكأس العالم، وسط حضور جماهيري غفير، قُدّر بـ40 ألف متفرّج.

وكان إلى جانب الأمير العديد من الشخصيات القطرية والخليجية والعربية والآسيوية والعالمية، أبرزها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي، البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إضافة إلى رئيس اتحاد الكرة العربي، الأمير تركي بن خالد.

وبعد حفل مبهر تخلّله العديد من الفعاليات التي حظيت بتفاعل كبير من الجماهير المحتشدة في جنبات الاستاد، قصّ أمير قطر شريط افتتاح الملعب رسمياً.

وقال أمير قطر، في كلمة مقتضبة : “باسم كل قطري وعربي أعلن عن جاهزية استاد خليفة الدولي لاستضافة كأس العالم.