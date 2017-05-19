كشف ملك هولندا عن وظيفة سرية ظل يمارسها حتى بعد اعتلائه العرش، قائلا إن حتى أفراد عائلته لم يكونوا على علم بها.

ووفق ما أوردت “سكاي نيوز”، فإن فيليم ألكسندر كان يعمل كمساعد طيار في شركة خطوط “كي أل أم” الهولندية لمدة 21 عاما، وظل كذلك حتى بعد توليه العرش.

ويقول إنه كان يشارك في رحلتين شهريا لشركة الطيران دون أن يكتشف أحد من الركاب وجود الملك على متن الرحلة، رغم أنه كان يعلمهم بصوته عن حالة الطقس والموعد المتوقع لهبوط الطائرة.

ويعرف عن الملك قيادته طائرة “فوكو” متوسطة الحجم التي يستخدمها الأثرياء والمشاهير، كما يحمل رخصة تخوله قيادة طائرات حربية، ويتلقى حاليا تدريبات لقيادة طائرات عملاقة مثل بوينغ 737.

واعتلى ألكسندر العرش في هولندا عام 2013، ويبلغ من العمر (50 عاما).