قتل طفل أرجنتيني بالخطأ طفلة أخرى بينما كان ثالث يصورهما في بث مباشر على فيسبوك، في أحدث جريمة يشاهدها الجمهور على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وأطلق الطفل البالغ من العمر ( 12 عاما) الرصاص بطريق الخطأ على وجه الطفلة، من بندقية تعود لوالده وأرداها قتيلة، وفق ما نقلت “سكاي نيوز” الخميس عن تقارير محلية أرجنتينية.

ووقع الحادث بعد ظهيرة الخميس في بلدة سانتا روزا شمالي الأرجنتين.

وتقول السلطات إنها تتعامل مع مقتل الطفلة على أنه حادث وليس جريمة قتل.

وشهد موقع فيسبوك عدة حوادث مشابهة تنوعت بين الاعتداء الجنسي وجرائم القتل، كتلك التي شهدتها تايلاند حين قتل رجل طفلته انتقاما من زوجته، وجريمة قتل مسن في أبريل الماضي.

ورغم من أن مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ تعهد بالقضاء على هذه الظاهرة إلا أن الأمور لا تزال خارج السيطرة كما يبدو.