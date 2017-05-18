خسر أغنى 500 شخص في العالم أكثر من 35 مليار دولار، يوم أمس، وذلك لهبوط حاد أصاب الأسهم الأمريكية، والناجم عن الفضائح التي تحيط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بحسب تقرير لـ”بلومبرغ”، فإن هؤلاء الأغنياء يملكون ما مجموعه 4.9 تريليون دولار.

هذا ويتصدر لائحة الأغنياء في العالم الأمريكي بيل غيتس الذي خسر 1 مليار دولار بسبب انخفاض أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 2%.

وفي الوقت الحالي، تقدر ثروة غيتس بـ86.8 مليار دولار.

كما خسر مارك زوكيبرغ، مؤسس موقع فيسبوك، 2 مليار دولار نتيجة لتراجع أسهم فيسبوك بنسبة 3,3%، في حين تقدر ثروته بـ62.3 مليار دولار أمريكي.

في الوقت نفسه، خسر جيفري بيزوس، مالك شركة أمازون، 1.7 مليار دولار وتقدر ثروته بـ81.9مليار دولار أمريكي.