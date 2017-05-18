خسر أغنى 500 شخص في العالم أكثر من 35 مليار دولار، يوم أمس، وذلك لهبوط حاد أصاب الأسهم الأمريكية، والناجم عن الفضائح التي تحيط بالرئيس الأمريكي .

 

بحسب تقرير لـ”بلومبرغ”، فإن هؤلاء الأغنياء يملكون ما مجموعه 4.9 تريليون دولار.

 

هذا ويتصدر لائحة الأغنياء في العالم الأمريكي بيل غيتس الذي خسر 1 مليار دولار بسبب انخفاض أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 2%.

 

وفي الوقت الحالي، تقدر ثروة غيتس بـ86.8 مليار دولار.

 

كما خسر مارك زوكيبرغ، مؤسس موقع فيسبوك، 2 مليار دولار نتيجة لتراجع أسهم فيسبوك بنسبة 3,3%، في حين تقدر ثروته بـ62.3 مليار دولار أمريكي.

 

في الوقت نفسه، خسر جيفري بيزوس، مالك شركة أمازون، 1.7 مليار دولار وتقدر ثروته بـ81.9مليار دولار أمريكي.