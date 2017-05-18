كشفت مصادر موريتانية, عن احباط القوات السعودية الخاصة محاولة اختطاف طائرة في مطار جدة الدولي, كان على متنها وزير المالية والاقتصاد الموريتاني المختار ولد أجاي.

وفي التفاصيل قالت المصادر لـ”وطن”, إن الطائرة كانت قادمة من المدينة المنورة، وجل ركابها معتمرون من المغرب العربي كانوا في طريق العودة إلى بلدانهم، توقفت في مطار جدة، و صعدت إليها وحدة من الأمن السعودي، في ما يبدو أنها عملية استباقية لاعتقال “كوماندوز” من “داعش” تتزعمه سيدة مصرية، كشفت المصادر لاحقا أنه كان بصدد تنفيذه لعمل إرهابي.

و لم تستبعد المصادر أن يكون أفراد “الكوماندوز” المعتقلين يخططون لاختطاف الوزير الموريتاني، الذي تتزعم حكومته تحالفا لدول الساحل يهدف إلى محاربة الإرهاب.

وتشهد المملكة العربية السعودية حالة استنفار أمني غير مسبوق عشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة, في زيارة تاريخية سيلتقي خلاها الملك سلمان بن عبد العزيز, إلى جانب عقد 3 قمم عربية بحضور 37 زعيما و6 رؤساء حكومات عربية.