زار فنانون وإعلاميون مصريون العاصمة السورية دمشق، بالتنسيق مع نظام بشار الأسد.

وتداول ناشطون صورا تظهر إلهام شاهين، وبوسي شلبي، وفاروق الفيشاوي، بعد وصولهم إلى العاصمة دمشق.

إضافة إلى المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، ومدير التصوير السينمائي سمير فرج.

ونشرت الممثلة إلهام شاهين، على حسابها الرسمي في “انستغرام”، صورة لها أثناء تكريمها من قبل نقيب الفنانين السوريين، زهير رمضان.

كما نشرت شاهين صورة أخرى تجمع الوفد المصري بوزير السياحة السوري، بشر يازجي.

وعلقت إلهام شاهين على زيارتها إلى سوريا: “يا رب السلام والأمان لجميع الشعوب، أهدي كلمات من قلبي للشعب السوري الكريم، عاشت سوريا الحبيبة، وعاشت مصر أم الدنيا”.

يشار إلى أن الوفد المصري تم تكريمه بدار الأوبرا بدمشق، علما أنه حضر إلى العاصمة السورية لإحياء يوم الفن العالمي.