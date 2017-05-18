نشر الإعلامي المصري، عمرو أديب، مقطع فيديو لزيارة عائلة نجم نادي ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى مصر، قائلة إن ذلك يعتبر رائعا وترويجا جميلا للسياحة في مصر، مستشهدا بصور ومقاطع فيديو لأفراد من عائلة رونالدو نشروها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أديب في برنامجه الذي يبث على قناة اون تي في: “البلد حلو أوي يا جماعة، أن تقف وتتصور وورائك أبو الهول، لما جاء هنا ميسي وكان متصور ووراه الهرم، حاجة جميلة.. وعلى فكرة اخوات رونالدو حلوين، رغم انهم كبار شوية في السن إنما حلوين بصراحة، يعني الاتنين كده حلوين ومنورين مصر بصراحة.”

وتابع قائلا: “مصر والله العظيم فيها حاجات حلوة، ولما تلقى الست أم رونالدو تعمل تويتة وأخت رونالدة تعمل تويتة، وأخت رونالدو على فكرة عندها حفلة هي مغنية وعندها حفلة في شرم الشيخ يوم الجمعة..”