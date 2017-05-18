تداول ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو للأمين العام لحزب جبهة التحرير الجزائرية جمال ولد عباس، استدلوا به على أن السعيد بوتفليقة هو الحاكم الفعلي للجزائر وليس الرئيس.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “ولد عباس” خلال ندوة صحفية مع مجموعة من الشباب وهو يقول:” اللي يقولك جمال ولد عباس يشيت (يطبل) للرئيس نشيت ونص”.

وأضاف منددا باللذين يحاولون الوقيعة بينه وبين الرئيس: ” هذا عيب..رفيق سلاح”، حيث حدث موقف مفاجيء أسكت ولد عباس جعله يرتبك. فقد تقدمت له إحدى مساعداته – على ما يبدو- حاملة معه الهاتف المحمول وقالت له “هنالك من ينتظرك” فقال لها :”من يكون”، فأجابته: “من فوق” لتؤكد له بأن الاتصال من “الرئاسة”.