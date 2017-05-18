تداول ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ وتويتر”، مقطع فيديو للأمين العام لحزب الجزائرية ، استدلوا به على أن السعيد هو الحاكم الفعلي للجزائر وليس الرئيس.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “ولد عباس” خلال ندوة صحفية مع مجموعة من وهو يقول:” اللي يقولك جمال ولد عباس يشيت (يطبل) للرئيس نشيت ونص”.

 

وأضاف منددا باللذين يحاولون الوقيعة بينه وبين الرئيس: ” هذا عيب..رفيق سلاح”، حيث حدث موقف مفاجيء أسكت ولد عباس جعله يرتبك. فقد تقدمت له إحدى مساعداته – على ما يبدو- حاملة معه وقالت له “هنالك من ينتظرك” فقال لها :”من يكون”، فأجابته: “من فوق” لتؤكد له بأن الاتصال من “”.

 