كشف أحد المراكز الأمريكية المتخصصة بالأبحاث الأمنية، الأربعاء، عن قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على كلمات مرور 560 مليون حساب بريد إلكتروني، وموقع تواصل اجتماعي، حول العالم.

وبين مركز “Kromtech Security Research” الأمريكي، أن قاعدة البيانات مجهولة المصدر، تحتوي على كلمات مرور لأكثر من 560 مليون حساب، إضافة إلى بيانات تسجيل الدخول، وأسئلة الأمان.

ووفقاً لموقع “جزمودو” الأمريكي، عثر الباحثون الأمنيون على الحسابات، وهي مخزنة بطريقة غير آمنة، في حين أكد الباحثون أن جميع هذه الحسابات تمت السيطرة عليها في عمليات اختراق سابقة، نفذت على الخدمات السحابية، ومواقع التواصل.

وشدد مركز “Kromtech Security Research” في تقريره الذي نشره على موقعه الرسمي، على أهمية تغيير بيانات تسجيل الدخول، وتغيير كلمات المرور، وتفعيل أقصى درجات الأمان في عموم الحسابات. وفق ما ذكر موقع “الخليج أونلاين”.

وأوضح “بوب دياشينكو” أحد باحثي المركز، أن حجم قاعدة البيانات المجهولة، بلغ أكثر من 75 غيغا بايت، من بينها نحو 244 مليون بريد إلكتروني، تم الحصول عليها من اختراق خدمات سحابية مثل “دروب بوكس” وغيرها، أو مواقع تواصل مثل “لينكد إن” وغيرها.

يأتي ذلك عقب هجمات إلكترونية أطلق عليها اسم “Wanna Cry”، قادها قراصنة مجهولون؛ من خلال فيروسات (الفدية الخبيثة) من نوع “ransomwar”، التي وُجّهت بداية نحو مراكز الخدمة العامة في بريطانيا، لا سيما الصحية منها، ثم امتدّت إلى عدة دول؛ كانت روسيا المتضرّر الأكبر فيها.