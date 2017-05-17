هاجم أحد مشاهدي برنامج “المشاغبة” المذاع على فضائية LTC مذيعته شيماء جمال بسبب نبشها في القبور لاستخراج جثة.

وقال في مداخلة هاتفية على الهواء: “اللي عملتيه ده إجرام وإنتي مجرمة وده أقل توصيف أقوله لكي”.

وأضاف: “إنتي بتدوري على سبق وده مش صحيح والمقابر لها حرمة وأصحابها لا يعلمون بما قمتي به، فنبش المقابر انتهاك، وكنتي تقدري توصلي فكرتك بعيدًا عن الإثارة”.

وتابع بالقول: “إنتي لو بتعملي برنامج عن المخدرات هتطلعي تشمي قدامنا، على الهواء، وهتعملي إيه لو بتعملي برنامج عن الدعارة هتطلعي بقميص نوم”، فردت الإعلامية قائلة: “إيه الكلام ده بقى هو قميص النوم هلبسهولك يعني”.