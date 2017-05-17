طمأن الفنان الكويتي نبيل شعيل، جمهوره على صحته، بعد إجراء عملية جراحية عاجلة داخل أحد المستشفيات بالكويت.

وطمأن شعيل جمهوره، من خلال فيديو تم عرضه على موقع “يوتيوب”، قائلًا: “الحمد لله العملية اتكللت بالنجاح”، وطلب من جمهوره الدعاء له ليستطيع الخروج من المستشفى بخير.

ونشر الفنان طارق العلي، عبر صفحته الرسميّة على موقع “انستغرام”، مقطع فيديو، خلال زيارته لشعيل في المستشفى، ظهر فيه نبيل قائلًا: “أنا بخير ولا أشكو من شيء”.

من جانبه، علّق طارق العلي على الفيديو بالقول: “ألف ألف حمد الله ع السلامة بلبل الخليج، الفنان القدير نبيل شعيل ما تشوف شر ياااارب”.

وخضع الفنان الكويتي لعملية جراحية في ركبته، بعد صراع طويل مع آلام الظهر والركبة امتدت لأشهر واضعًا مفصلا صناعيا.

وقام بزيارته الشيخ دعيج وعدد من نجوم الكويت والأصدقاء، حيث سيمكث في المستشفى لبضعة أيام للاطمئنان على سلامته كما سيخضع لجلسات علاج طبيعي.