بعد الإعلان عن ارتباط الإعلامية المصرية وفاء كيلاني بالنجم السوريّ تيم حسن، اتجهت الأنظار نحو الزوج السابق للاعلامية وتساءل الجمهور عن هويته وقصته معها.

وقد أثارت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الموضوع بين رواد الانترنت، واتضح أن طوني ميخائيل هو طليق وفاء، وهو لبناني الجنسية وكان زميلها في قناة ART قبل أن يرتبط بها رسمياً ويصبح أب أولادها جودي وراين.

واللافت في قصة وفاء مع شريكها السابق أنه غيّر ديانته من أجل الزواج منها في العام 2008، لكنهما انفصلا منذ فترة.

وإن تفاعل هذه التفاصيل بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي ترافقت مع انتشار صورة المدعو طوني ميخائيل، وتمت مقارنته مع زوج وفاء الحالي تيم حسن، فأجمع الغالبية على تفوّق الممثل السوري طبعاً من ناحية الوسامة والجمال.

والجدير بالذكر، أن الشاب الذي ظهر في الصورة المتداولة والمفترض أن يكون طوني ميخائيل لم يتم التأكد من هويته حتى الآن، ولكن المتابعون بدوا متأكدين أنه فعلاً طليق الصحافية.