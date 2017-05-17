أقل من أسبوعين وينطلق شهر رمضان، وهو شهر صوم المسلمين حول العالم منذ شروق الشمس حتى غروبها. لكن بينما يتقارب عدد ساعات الصوم في الدول العربية17 ساعة تقريباً، فإن المسلمين في الدول الاسكندينافية سيصومون هذا العام أكثر من 20 ساعة، إذ إن الشمس تقريبا لا تغرب هناك في هذه الفترة من السنة..

في السويد والنرويج، وفنلندا هذا العام أيضاً سيصوم المسلمون حوالي 20 ساعة ونصف، بينما لا تغيب الشمس إلا دقائق قليلة أو لا تغيب إطلاقاً في بعض مدن هذه الدول مثل كيرونا السويدية.

وتختلف الاجتهادات حول وجوب صوم المسلمين طيلة هذه الساعات، فبينما يلتزم القسم الأكبر منهم بالساعات الطويلة هذه، يختار آخرون الصوم، والإفطار، بحسب توقيت مكة المكرّمة.

ويذكر أنّ هذا العام تتراوح ساعات الصيام بين 10 ساعات (تحديداً في أميركا اللاتينية) و21 ساعات في القسم الشمالي من أوروبا.