هاجم أحمد حسن، لاعب كرة القدم المصري قرار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بإلغاء مكبرات الصوت في صلاة التراويح خلال شهر رمضان.

وكتب حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: «بلا شهر القرآن بلا شهر رمضان بلا كلام فاضي إحنا نقضيها مسلسلات وبرامج تافهة وسهرات هوه دا رمضان!! مين قال إن رمضان شهر العبادة والقرآن..هي مكبرات الصوت عملالكم مشكلة لا حول ولا قوة إلا بالله».

وأضاف حسن: «بعد منع وزير الأوقاف لمكبرات الصوت في صلاة التراويح، الناس خارج المسجد هتصلي إزاي؟ طيب ما تمنع صلاة التراويح أحسن ونقضيها مسلسلات».