نشرت “علياء مهدي عاكف”، ابنة مرشد جماعة الإخوان السابق، رسالة لوالدها، بعد رفض إخلاء سبيله من محكمة جنايات القاهرة برغم إصابته بسرطان القنوات المرارية.

وكتبت “علياء”، عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»: «كل ما أشوف صورك قبل الاعتقال وأشوفك في الزيارة قلبي يتقطع من الحزن والقهر مش عرفه أتكلم على وشك وجسمك اللي بقي عبارة عن عظم وعليه جلد ولا أتكلم عن الألم اللي انت فيه ولا أتكلم عن الإهمال الطبي اللي انت بتعاني منه.. يارب ضاقت يارب يارب ولا سنه ولا مرضه يتحمل الوضع اللي هو فيه».

وتسلمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، التقرير الطبي الصادر عن مصلحة الطب الشرعي، بشأن مهدي عاكف، مرشد جماعة الإخوان الأسبق، والذي يحاكم هو وآخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد».