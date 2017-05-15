شنّ الكاتب العراقي، داود البصري هجوما عنيفا على رئيس تحرير صحيفة “رأي اليوم”، الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان، ناعتا إياه بـ”المرتزق”، فيما أسماه “سوق النخاسة الإعلامي”، على حد قوله.

وقال “البصري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التودين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عبد الباري عطوان ليس ( سلوقي ) الإعلام العربي فقط؟ ، بل سيد سادات ( العرصات ) فيه! قذارات بلا حدود ومرتزق متميز في سوق النخاسة الإعلامي؟”.

عبد الباري عطوان ليس ( سلوقي ) الإعلام العربي فقط؟ ، بل سيد سادات ( العرصات ) فيه!

قذارات بلا حدود ومرتزق متميز في سوق النخاسة الإعلامي؟ — داود البصري (@dawoodalbasri) May 15, 2017

يشار إلى أن مواقف عبد الباري عطوان المتقلبة، أثارت حالة من الجدل الواسع خاصة بعد ثورات الربيع العربي، ففي حين أظهر دعمه الكامل لثورة يناير2011 ودافع عنها باستماتة، أنكر حق الشعب السوري في ثورته ضد الطاغية بشار الأسد، مدافعا عنه باستماتة هو جيشه.

كما أظهر “عطوان” تأييدا منقطع النظير لإيران بزعم أنها تمثل صف الممانعة بالمشاركة مع نظام الأسد وميليشيات حزب الله والحوثيين.