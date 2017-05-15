قال وسائل إعلام أرجنتينية اليوم الإثنين إن مشجعًا قُتل خلال اشتباكات وأحداث عنف بين جماهير فريقي نيولز أولد بويز وروزاريو سنترال، على ملعب (باركي إندبندنسيا) في الدوري الأرجنتيني.

وأوضحت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية إن مشجعًا لنيولز أولد بويز أطلق النار على مشجع لروزاريو سنترال ليرديه قتيلًا.

وكشفت الصحيفة أن مطلق النار لا يتجاوز عمره الـ 17 عامًا، في حين يبلغ القتيل 44 عامًا.

كما لم يسلم لاعبو الفريقين وأحد الحكام المساعدين، بعد إلقاء الألعاب النارية داخل الملعب.

وكان مشجع أرجنتيني قُتل قبل شهر تقريبًا بعد إلقائه من على مدرج ملعب ماريو كمبس خلال ديربي الأرجنتين، الذي جمع فريقي تاييريس وأتلتيك بلغرانو.

وتشهد كرة القدم الأرجنتينية حالات متواترة من العنف في الملاعب؛ ما دفع منذ أعوام إلى تقييد حركة المشجعين في المدرجات أو الانتقال لمتابعة مباريات على ملاعب الفرق المنافسة