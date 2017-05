نشرت “إيفانكا” ابنة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صورة نادرة لها على حسابها الرسمي على تويتر الأحد.

وقد ظهرت إيفانكا في الصورة طفلة تكاد لا تتخطى الخامسة من عمرها، واقفة فوق سرير بفستان زهري فاتح، ترسم قبلة على وجنتي أمها إيفانا الجالسة على السرير مبتسمة.

وكتبت إيفانكا فوق الصورة التي بدت مشعة بالمحبة والأمومة، “عيد أم سعيد لأمي الرائعة إيفانا، والشكر الكبير لأولادي الذين منحوني هدية الأمومة، أنتم تلهمونني”.

Happy Mother’s Day to my incredible mom, Ivana. And to my children, thank you for giving me the gift of motherhood. You are my inspiration! pic.twitter.com/kOMINHGrwi

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) ١٤ مايو، ٢٠١٧