نشر المعارض السعودي، غانم الدوسري، صورة محرجة لنائب رئيس الاستخبارات ، الفريق .

 

ووفقا للصورة المنشورة، فقد ظهر “العسيري”، أثناء استقبال ولي ولي العهد السعودي، ، في العسكرية الأمريكية ضمن ترؤسه وفد السعودية في اجتماع قوات التحالف ضد “” في شهر تموز /يوليو العام الماضي، وهو يختلس النظر لمؤخرة مسؤولة أمريكية كانت في استقبال الوفد السعودي.

 

وأثارت الصورة حالة من الجدل والسخرية من قبل رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث علق صاحب حساب “محظور” ساخرا: ” شاف الفطحه والذنبه الطيبه عين في الشحم وعين في اللحم”.