نشر المعارض السعودي، غانم الدوسري، صورة محرجة لنائب رئيس الاستخبارات السعودية، الفريق أحمد العسيري.

ووفقا للصورة المنشورة، فقد ظهر “العسيري”، أثناء استقبال ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في قاعدة ميرلاند العسكرية الأمريكية ضمن ترؤسه وفد السعودية في اجتماع قوات التحالف ضد “داعش” في شهر تموز /يوليو العام الماضي، وهو يختلس النظر لمؤخرة مسؤولة أمريكية كانت في استقبال الوفد السعودي.

شوفوا العسيري وين يناظر 😂 pic.twitter.com/f0TUIlkdl8 — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) May 14, 2017

وأثارت الصورة حالة من الجدل والسخرية من قبل رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث علق صاحب حساب “محظور” ساخرا: ” شاف الفطحه والذنبه الطيبه عين في الشحم وعين في اللحم”.

@GhanemAlmasarir شاف الفطحه والذنبه الطيبه

عين في الشحم وعين في اللحم 😅😅 — TREND RIDER (@dlkdrt) May 14, 2017

@GhanemAlmasarir هو يكلم نفسه ويقول هذا اخطر من ايران والشيعة 😁😁😁 — Alquwat Alkhassah✌ (@abomohamd7732) May 14, 2017

@GhanemAlmasarir يتفحص الدفاعات الخلفيه للاعداء — طرقاش (@trideintt) May 14, 2017