هاتجوز لبناني باه واعيش هنا…بلد حريات وتحضر والتزام في نفس الوقت وكل واحد بيعمل اللي عايز يعمله لانه مقتنع بيه…..لا حد بيقول لحد لابس ايه ولا مصاحب مين ولا بتعمل ايه في الشارع كل اللي عايز يعمل حاجه بيعملها ولا في تحرش ولا اغتصاب عشان مجتمع راقي مفهوش كبت ذي عندنا ومحدش له علاقه بتصرفات الناس التانيه…بلد حريات ومع الحريات في مسئوليه عن تصرفات الاشخاص مش عندنا يقولك قال الله وقال الرسول وهو اكبر افاق وضلالي وبوشين وبتاع حريم ومعندوش اخلاق بس عامل مؤمن قدام الناس…خساره عليكي يامصر يامعلمه كل الحضارات بس للاسف احنا فهمنا الحريه غلط

A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on May 13, 2017 at 1:03am PDT