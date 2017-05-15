دائمًا ما تتّجه الأنظار إلى الرجال الناجحين الذين حققوا ثروات كبيرة… لكنّنا سنعرفكم في ما يلي على 5 من أغنى النساء في العالم.

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– اوبرا وينفري: في سن ال19، أصبحت أصغر مذيعة أخبار وأول مذيعة من العرق الأسود في محطة”WTVF-TV”.

وبعد ان عاشت طفولة صعبة للغاية ، أصبحت من الإعلاميات الأكثر شهرة في العالم وتوازي ثروتها اليوم 3.2 مليار دولار.

– أن كوكس شامبر: ورثت ثروتها عن والدها، صاحب مجموعة شركات “كوكس” الإعلامية، وقدرت مجلة “فوربس” ثروتها بـِ 17 مليار دولار وتبلغ من العمر اليوم 97 عامًا.

– أبيغيل جونسون: رئيسة شركة “فيديليتي” للإستثمارات وتبلغ ثروتها أكثر من 14.7 مليار دولار.

– ميليندا غيتس: زوجة مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس. احتلت المرتبة الرابعة في لائحة النساء الأكثر تأثيرًا في مجلة “فوربس”. ثروة زوجها تبلغ 85.6 مليار دولار ما يجعلهما الثنائي الأكثر ثراء في العالم.

– سارا بلايكلي: أصغر امرأة حصلت على لقب مليارديرة وهي مؤسسة خط الجوارب النسائية ” Spanks”. تبلغ قيمة ثروتها أكثر من مليار دولار.